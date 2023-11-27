جامعة أسيوط تنظم مسابقة بحثية للطلاب عن "المشاركة السياسية ومستقبل مصر"

تنظم إدارة التثقيف السياسي مسابقة بحثية لطلاب الجامعة بعنوان "المشاركة السياسية ومستقبل مصر" بالتعاون مع مركز دراسات المستقبل. تشترط البحث أن يكتب بالخط العربي التقليدي ويتم توثيقه بشكل علمي، وأن يتراوح عدد كلماته بين 3000 و5000 كلمة. يجب على الطالب تقديم 3 نسخ ورقية بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغة Word، وتسليم البحث في مقر إدارة التثقيف السياسي بقاعة الامتحانات "ب" أمام كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا. آخر موعد لاستلام الأبحاث هو يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر القادم.

سيتم منح شهادات تقدير لجميع الطلاب المشاركين، وسيتم منح الطلاب المتميزين جوائز نقدية، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 3000 جنيه، والفائز بالمركز الثاني على 2000 جنيه، والفائز بالمركز الثالث على 1000 جنيه.

وستتكون لجنة التحكيم من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة. سيتم تقييم البحوث بناءً على المحتوى العلمي والمنطقية والتنظيم العام والأفكار المطروحة، بالإضافة إلى جودة التوثيق والمصادر المستخدمة. ستُعلن النتائج في حفل تكريم سيتم إقامته في وقت لاحق.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتورة مديحة حسني درويش، مشرفة الأنشطة الطلابية العامة بجامعة أسيوط، وبتوجيه من الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وبإدارة الدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، يتم تنظيم إدارة نشاط التثقيف السياسي بجامعة أسيوط بواسطة أحمد شعبان.

هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع طلاب الجامعة على البحث والتفكير السياسي، وتعزيز الوعي الحقوقي والمشاركة المدنية. تعتبر المشاركة السياسية أحد العناصر الأساسية لبناء مستقبل مصر الأفضل. من خلال هذه المسابقة، نأمل أن نلهم الطلاب للمشاركة الفاعلة في الحوار السياسي وتقديم أفكار مبتكرة ومستدامة لتعزيز التنمية السياسية في مصر.

إن التواصل الفعال بين الشباب والمسؤولين السياسيين يمكن أن يسهم في بناء دولة ديمقراطية قوية. وبمشاركة الشباب في العملية السياسية، يمكن للمصريين الشباب أن يعبروا عن آرائهم ومخاوفهم السياسية وأن يشكلوا مستقبلهم بأنفسهم.

ندعو جميع الطلاب المتحمسين للمشاركة في هذه المسابقة وتقديم أبحاثهم الرائعة والمبتكرة حول المشاركة السياسية ومستقبل مصر. إنها فرصة للتعبير عن رؤيتهم لمستقبل البلاد وتقديم أفكارهم الجديدة لتحقيق التغيير الإيجابي.

سنعمل معًا لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة في بناء مصر الأفضل. سَنُولِّدُ جيلًا قويًا يسعى للمشاركة المدنية ويسعى للتغيير الإيجابي في مجتمعه. لذا، لا تفوتوا هذه الفرصة وسارعوا في تقديم بحوثكم وحيِّروا لجنة التحكيم بأفكاركم الرائعة. ستظل هذه المسابقة شاهدًا على تفوقكم واهتمامكم بمستقبل مصر.

كما نتطلع إلى استمرار تنظيم المزيد من المسابقات البحثية في المستقبل، لتشجيع الشباب على الاستكشاف والابتكار في مجال السياسة. فلنعمل معًا لتعزيز المشاركة السياسية وتشجيع الشباب على الانخراط بفعالية في العملية السياسية لبناء مصر الجديدة.