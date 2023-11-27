جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية ضد المخدرات بالتعاون بين كليتي الآداب والتكنولوجيا

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية لمكافحة انتشار المواد المخدرة بين الطلاب بالتعاون مع كليات جامعة أسيوط وبمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. تم تنظيم ندوة توعوية ضد المخدرات بالتعاون بين كلية الآداب وكلية تكنولوجيا وصناعة السكر والصناعات التكاملية.

حضر الندوة الدكتور نادي سيد، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للسموم والمخدرات ورئيس مصلحة الطب الشرعي بأسيوط السابق، والدكتورة دينا ممدوح، عميد كلية تكنولوجيا وصناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط، والدكتور خالد سلامة، وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، والدكتور طارق أبو المجد، وكيل كلية تكنولوجيا السكر لشؤون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، والدكتور ريمون ميلاد زكي، وكيل كلية تكنولوجيا السكر لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، والدكتور صلاح فتوح الناقش، وكيل كلية تكنولوجيا السكر للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط، وعلاء عمران، مدير رعاية شباب كلية الآداب بجامعة أسيوط، وبيكر بركات، مدير وحدة التدريب الميداني بكلية الآداب بجامعة أسيوط، وشريهان جلال صابر، مديرة رعاية شباب كلية تكنولوجيا السكر بجامعة أسيوط، وغادة مصطفى، رعاية شباب كلية تكنولوجيا السكر بجامعة أسيوط، وإيمان تغيان وهبة أحمد حسين ورحاب أحمد، برعاية شباب كلية الآداب بجامعة أسيوط، ومصطفى جلال، أخصائي اجتماعي في النشاط الاجتماعي للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وتوثيق منى اليمنى، علاقات عامة في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

أكدت الدكتورة دينا ممدوح فؤاد، عميد كلية تكنولوجيا السكر بجامعة أسيوط، علي أهمية الندوات في توعية وتثقيف الشباب حول ضرورة مكافحة انتشار المخدرات في المجتمع. وأشارت إلى أن الندوات تهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر المخدرات والآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن تعاطيها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية اتباع نمط حياة صحي ومنع الانجراف إلى الإدمان.

تم تنظيم الندوة بحضور عدد كبير من الطلاب من كلا الكليتين، حيث قدم المتحدثون المختصون في المجال محاضرات وعروض توعوية شاملة حول الموضوع. تناولت المحاضرات أسباب انتشار المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع بشكل عام، وكذلك طرق الوقاية والعلاج المتاحة.

وأشادت الدكتورة دينا ممدوح فؤاد بالجهود المبذولة من قبل إدارة النشاط الاجتماعي والمشاركين في تنظيم هذه الندوة، مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين الجامعة والمؤسسات المختصة في مكافحة وعلاج الإدمان. كما دعت إلى تكثيف الجهود للوقاية من المخدرات وتوعية الشباب حول خطورة هذه المواد.

وقد قدم الدكتور نادي سيد، المستشار في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، محاضرة مفصلة بعنوان "المخدرات آفة العصر". وأوضح سيد خطورة الإدمان بجميع أشكاله المختلفة، مشيرًا إلى أن التدخين هو الخطوة الأولى نحو تعاطي المخدرات. وتحدث بتفصيل عن أنواع المخدرات ومكوناتها، خاصة الأنواع الجديدة التي انتشرت بين الشباب والأطفال والفتيات.

وأشار الدكتور نادي إلى وجود صندوق مكافحة المخدرات والإدمان في مستشفى الصدر بأسيوط، حيث يتم استقبال الحالات وتقديم العلاج مجانًا.

وبعد انتهاء الجزء العرضي للمحاضرة، تم فتح الباب أمام الحضور لطرح أسئلتهم ومشاركة أفكارهم حول موضوع المخدرات وآثارها السلبية. قام الدكتور نادي سيد بالرد على العديد من الأسئلة التي تناولت مختلف جوانب الادمان وسبل الوقاية منه.

تلقى الحضور بإيجابية كبيرة جهود الصندوق في مكافحة المخدرات والإدمان وتوفير العلاج مجاناً للمرضى. تعبر أحدى الطالبات في تصريحها عن إعجابها الشديد بالجهود المبذولة، حيث أنها تعاني من صديق في حالة إدمان ولم تكن تعلم أن هناك إمكانية للحصول على المساعدة مجانًا. وهذا يعزز الأمل لديها بأن صديقها سيتمكن من العلاج والتعافي.

وانتهت الندوة بالإجابة على بعض أسئلة الطلاب والحضور. وفي نهاية الندوة، شكر الدكتور نادي سيد الحاضرين على حضورهم وتفاعلهم الإيجابي مع المحاضرة. أكد أيضًا على أهمية نشر الوعي والمعرفة حول آفة المخدرات وضرورة التعاون لمكافحتها. وقد أبدى استعداده لتنظيم مزيد من المحاضرات والندوات لتوعية المجتمع بخطورة الإدمان وكيفية تفاديه.

تعتبر هذه الندوة الوعيية جزءًا من الجهود المستمرة للمؤسسات التعليمية وبالتعاون مع الجهات المختصة لمكافحة انتشار المخدرات والإدمان في المجتمع. وتشكل تلك المبادرات أساسًا لبناء جيل شبابي مثقف وواعٍ على خطورة تلك المخاطر، والذي سيساهم في خلق مجتمع صحي ومستقر.

تحت رعاية الدكتورة نبفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبإشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عثمان مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي ومدير عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت إشراف الدكتورة مديحة حسني درويش مشرفة عامة للأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل مدير عام للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، تم إعداد وتنفيذ هذا النص بواسطة أميمة إبراهيم خالد مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط، ومحمد مهران مسؤول الاتصال بجامعة أسيوط.

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة