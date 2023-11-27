تراجع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 24 بـ3183 جنيها

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بشكل كبير مقارنة بأعلى سعر سجله قبل أيام قليلة، كما تراجع السعر مقارنة بأسعار الأمس التي سجلها المعدن الأصفر في سوق الصاغة.

سعر الذهب عالميًا

أما على المستوي العالمي شهد السعر تحركا وارتفع أسعار الأوقية لتتخطى 2000 دولار.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر، 3,183 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,785 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,387 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء: 1,857 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع: 22,120 جنيها.