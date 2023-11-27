عاجل
البيت الأبيض: إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "حياة كريمة" وسداد مستحقات المقاولين عاجل.. إسرائيل وحماس توافقان على تمديد الهدنة في غزة
الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خيسوس يجري تغييرات في تشكيل الهلال ضد نافباخور

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي، أنه سيجري بعض التغييرات على تشكيل الأزرق أمام نافباخور الأوزبكي.

txt

تشكيل النصر السعودي ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويواجه الهلال مع نافباخور الأوزبكي، مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وأوضح خيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة  “سنخوض يوم الغد لقاءً صعباً جداً أمام فريق منظم ونسعى أن نكسب المباراة ونتأهل للدور المقبل”.

وأضاف المدرب البرتغالي “سيتأهل الفريق الذي يفوز غداً وهذا ما نسعى إليه، وبما إن الفريق يلعب كل يومين مباراة وكعادتنا سنحدث تغييرات في التشكيل بما يسهم بتحقيق هدفنا”.

ويتقاسم الهلال ونافباخور صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، ويأتي نساجي الإيراني في المركز الثالث بـ3 نقاط ويتزيل مومباي سيتي المجموعة بدون رصيد.

الجريدة الورقية