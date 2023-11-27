تشكيل النصر السعودي ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا

أعلن لويس كاسترو المدير الفني البرتغالي لفريق النصر السعودي التشكيلة الرسمية لمواجهة برسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ويبحث النصر عن انتصاره الخامس في دور المجموعات وتحقيق العلامة الكاملة حيث يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يتطلع برسبوليس عن ملاحقة الصدارة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7نقاط.

تشكيلة النصر أمام برسبوليس

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ أيمن يحيى

خط الوسط: سامي النجعي ــ مارسيلو بروزوفيتش ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ــ عبدالرحمن غريب ــ ساديو ماني