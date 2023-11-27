وفد طلابي بكلية السياسية والاقتصاد لزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ،اليوم، وفد طلابي من كلية السياسية و الاقتصاد لزيارة مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان فى استقبال الوفد الاستاذ اسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس المركز، وذلك تحت إشراف الدكتورة نجلاء محمد بكر عميدة الكلية و الدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بالكلية والمشرف الأكاديمي والمنسق العلمي للزيارة.

حضر اللقاء الطلابي من جانب المركز الدكتور ياسر درويش و اماني فاروق والعديد من مدير الادارات المختلفة.

و أكد رئيس الجامعة على أهمية الدور المتميز الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقديم مختلف التقارير والدراسات لدعم متخذي القرار ورفع الوعي بانشطة الحكومة ووجودها في مختلف القضايا، فضلاً عن دور المركز في خدمة ودعم البحث العلمي وتشجيع الطلاب والباحثين للحصول علي المعلومات واتاحه فرص تدريبية مختلفه لتأهلهم وإعدادهم ليصبحوا كوادر متميزة قادرين على خدمة المجتمع والوطن.

من جانبه، أشاد اسامة الجوهري بالطفرة التي حققتها جامعة بني سويف تحت قيادة الدكتور منصور حسن، لافتا إلى أن الطلاب سوف يتعرفون خلال الزيارة على محاور عمل المركز و طريقة العمل به من خلال التعرف على التطبيق الإلكتروني الخاص بالمركز ، بالإضافة إلى التعرف على طرق العمل بمركز استطلاع وبحوث الرأي العام.

فيما أكدت الدكتورة نجلاء بكر عميدة الكلية علي أهمية الزيارة للطلاب خاصة طلاب الفرقة الرابعة حيث أن المركز يتيح لهم إمكانية التدريب لمساعدتهم على العمل في مجالهم بعد تخرجهم.

وأوضحت الدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بالكلية، ان الهدف من الزيارة الاطلاع علي تجربة المركز الذي يعتبر مركز الفكر الرئيس بمصر في خدمة متخذي القرار فضلا عن ما يقدمه من إصدارات في مختلف المجالات سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية.

وفى نهاية الزيارة تم تبادل الدروع بين رئيس المركز ورئيس الجامعة، وأخذ صور تذكارية ، كما تم تنظيم جولة للطلاب بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليشاهدوا عظمه الدولة المصرية.

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