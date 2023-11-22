أسعار النفط تهوي 4% مع تأجيل اجتماع "أوبك+"

هوت أسعار النفط 4% خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، مع تأجيل تحالف أوبك+ بشكل مفاجئ اجتماعا بشأن تحديد سياسة الإنتاج كان من المزمع عقده الأحد المقبل، ما أثار تساؤلات حيال المسار المستقبلي لتخفيضات إنتاج الخام.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 3.39 دولار او انخفاض تعادل نسبته نحو 4.1% ليصل إلى مستوى سعر 79.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:12 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل نسبته نحو 3.26 دولار أو بنسبة انخفاض تعادل 4.2% ليصل إلى مستوى سعر 74.51 دولار.

منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"

أوبك

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في بيان اليوم الأربعاء إن أوبك+ أرجأ اجتماعه الوزاري إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني بدلا من 26 منه، وذلك في تطور مفاجئ دون إبداء أسباب .

وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع أوبك+، الذي يضم إلى جانب السعودية وروسيا حلفاء وأعضاء آخرين في أوبك، مزيدا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في أوبك+.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن اجتماع أوبك+ يمكن أن يتأجل لفترة غير محددة، بعد أن عبرت السعودية عن عدم رضاها حيال أرقام إنتاج أعضاء آخرين ، بحسب الاسواق العربية.

وتوقع المحللون قبل تأجيل الاجتماع أنه من المرجح أن يمدد تحالف أوبك+ أو حتى يزيد تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.

وانخفض أسعار النفط لكلا الخامين القياسيين برنت و غرب تكساس الوسيط الأميركي لأربعة أسابيع متتالية، فقد هبط خام برنت من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر/أيلول تحت وطأة زيادة الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

وارتفع أسعار النفط لكل من الخامان برنت و غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة بلغت نحو 2% بعدما أبلغت 3 مصادر في أوبك+ رويترز أن التحالف، الذي يضم أوبك والمنتجين المتحالفين معها، سيدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما يجتمع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.