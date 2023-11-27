البروكلي يساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع

هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكننا جميعًا القيام بها لمحاولة زيادة متوسط العمر المتوقع، وعلى الرغم من أن جزءًا من متوسط العمر المتوقع له علاقة بالوراثة، إلا أن الطبيب يتحدث عن أهمية تناول الفواكه والخضروات.

وتقول خبيرة التغذية يوليا ليمنتينا لـ MedicForum: "نحن نعلم أن تناول 30 نوعًا من الفاكهة والخضروات، 30 نوعًا مختلفًا، على مدار الأسبوع يمكن أن يساعد في تحسين صحتنا".

ولكن عندما طُلب منه اختيار نوع واحد من الفاكهة أو الخضار الذي يمكن أن يساعد الشخص على العيش لفترة أطول، اختار الطبيب البروكلي.

ويمكن الوصول إليه بسهولة ولكنه رائع أيضًا ويحتوي على مادة كيميائية تسمى السلفورافان وقد ثبت أنها مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وفي غضون ساعات قليلة من تناول البروكلي، ستجد أن هذه المستويات ترتفع في دمك، وهي تساعد دفاعاتنا المناعية.

ويُعرف السلفورافان أيضًا بأنه مركب مضاد للسرطان وقد ربطته الدراسات بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الفم.

يحتوي البروكلي أيضًا على فيتامين C وفيتامين A وفيتامين K ومواد مغذية أخرى، وعلى سبيل المثال، فيتامين أ مفيد للعيون، فأنت بحاجة إليه لتقليل خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر وتدهور الرؤية مع تقدمنا في السن.

أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن البروكلي قد يدعم صحة القلب بعدة طرق وتعد المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار LDLوالدهون الثلاثية من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية ولكن البروكلي قد يلعب دوراً في تحسين هذه المؤشرات.

انخفاضات كبيرة في الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الضار LDL وزيادة في مستويات الكوليسترول الجيد HDLلدى الأشخاص الذين تناولوا مسحوق براعم البروكلي.

ممارسة لإطالة الحياة

تعتبر التمارين البدنية مهمة بشكل خاص لزيادة مدة الحياة النشطة، أي الحياة الخالية من الأمراض والإعاقات الجسدية والعقلية/المعرفية، والتغيرات الطبيعية في الجسم مع تقدمنا في العمر يمكن أن تؤدي إلى فقدان تدريجي لكتلة العضلات، وانخفاض الطاقة، وآلام المفاصل قد تجعل هذه التغييرات من المغري التحرك بشكل أقل والجلوس أكثر.

يقول اختصاصي التغذية: "هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالمرض والإعاقة وحتى الموت. من المهم التحدث مع طبيبك حول أنواع النشاط البدني التي ستبقيك بصحة جيدة ونشاطًا".

الوزن والتدخين

هناك طريقة أخرى مؤكدة لتحسين فرصك في العيش حياة أطول وأكثر صحة وهي فقدان الوزن، والسمنة - مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 30 - هي عامل خطر للوفاة المبكرة وتقلل من متوسط العمر المتوقع النشط، والإقلاع عن التدخين هو طريق آخر لحياة أطول وأكثر صحة.