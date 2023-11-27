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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. الاحتلال يخطر أسر المحتجزين بعمليات إفراج مقررة اليوم

إسراء الجعابيص من
إسراء الجعابيص من أشهر الأسرى الفلسطينيات المفرج عنهم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه جرى إخطار أسر المحتجزين بعمليات إفراج مقررة اليوم وفقا لاتفاق الهدنة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

عدم الإفراج عن الأسرى المعتقلين بعد 7 أكتوبر 

من جهته، قال أمجد النجار المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني، إن اليوم هو يوم مفصلي، فإذا لم يتم الإفراج عن الأسيرات سيكون تهديدًا لشروط الهدنة، مؤكدًا أنه تم اعتقال 63 سيدة فلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

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وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الإفراج عن 30 أسيرة، ومتبقٍ 6 أسيرات، منهن طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وأم وضعت مولودها قبل الاعتقال بأيام قليلة.

وشدد على أن الاحتلال شنّ عددًا من حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، سواء بين النساء أو الأطفال أو الرجال، مشيرًا إلى أن حكومة إسرائيل اشترطت عدم الإفراج عن الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

 

 

 

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