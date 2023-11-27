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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اقتراب الاتفاق على تمديد الهدنة داخل قطاع غزة

غزة
غزة

اقترب التفاوض من الاتفاق على تمديد الهدنة فى قطاع غزة بين جيش الاحتلال وحركة حماس ، وياتى ذلك بعد ان كشفت مصادر مصرية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، يعملون على تمديد الهدنة ليومين أو 3 ايام اخروين

 

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وأضافت المصادر أن المفاوضين يعملون على حل بعض الخلافات حول مدة تمديد الهدنة، وقائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

 

ونجحت وساطة القاهرة وواشنطن والدوحة، في التوصل لهدنة إنسانية بين إسرائيل وقطاع غزة لمدة 4 أيام، بالإضافة إلى اتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين الجانبين.

 

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.

 

وكان رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، أكد أن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية يعملون على تمديد الهدنة ليومين أو 3.

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