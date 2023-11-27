هيئة شؤون الأسرى: مصر هى العمق العربي الحقيقي لفلسطين .. فيديو

أكد ثائر شريتح، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى، أن الظروف الصحية في غزة مأسوية وصعبة، وأنهم يأملون استمرار الهدنة لأطول فترة ممكنة حتى يتثنى للسكان التقاط أنفسهم، مشددًا على أن مصر هى العمق العربي الحقيقي لفلسطين.

وأضاف شريتح، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني ينظر إلى مصر بأنها البلد الثاني لكل الشعب الفلسطيني، موقف القاهرة مشرف، مصر لها قيمتها ومكانتها العربية والدولية وليس غريبًا على القيادة المصرية والشعب المصري أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني، فنحن نعول عليهم كثيرًا ونتمنى جهودًا مضاعفة.

وأوضح أنه يتطلع لزيادة الضغط على الاحتلال لتحقيق نتائج إيجابية، ووقف الحرب فمصر أهم دولة عربية حدودا وشعبًا، والتناغم الفلسطيني المصري حاضر منذ عقود، مضيفًا أن بايدن كاذب فغزة دمرت بأسلحة أمريكية وهناك دعم أمريكي لإسرائيل، لذا ما يقوله شعارات بلا قيمة وعلى واشنطن أن تكون أكثر جرأة وتحاسب الاحتلال وتوقف الدعم المادي والعسكري، وعليها أن تواجه كل أحرار العالم، فالجرائم التي تقع يوميًا في غزة والضفة بسلاح أمريكي.

ثمن وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق الدكتور أشرف العجرمي، الجهود المصرية المبذولة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، متوقعًا أن تسفر هذه الجهود عن نتائج إيجابية ومثمرة في نهاية المطاف.

وقال العجرمي ـ في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الثلاثاءإن "الجهود الراهنة الرامية لتمديد الهدنة في غزة مهمة للغاية لأنها تسمح بإدخال المزيد من المساعدات والمستلزمات الإغاثية والطبية والغذائية، كما تعطي فرصة لإزالة الأنقاض وانتشال جثث الشهداء من تحت المباني المدمرة جراء العدوان الأخير على القطاع".

وأوضح أن الضغوط المكثفة على الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لتمديد الهدنة الإنسانية من شأنها أن تعزز آليات وقف إطلاق النار بشكل كامل خاصة في ظل الأوضاع وصفها بـ"الكارثية" في القطاع على كافة الأصعدة، محذرا في الوقت نفسه من عواقب استئناف العمليات العسكرية مرة أخرى في غزة، معربًا عن أمله في إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وشدد العجرمي، على إصرار الفصائل الفلسطينية على ضرورة العمل من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين حتى المحتجزين الجدد خلال العدوان الأخير على القطاع من السجون الإسرائيلية، متهمًا إسرائيل بعدم التزامها بتنفيذ كافة التعهدات الخاصة بالابتعاد كل البعد عن اعتقال الأطفال والنساء والأسرى المفرج عنهم في صفقات سابقة، مؤكدًا خرق الاحتلال بهذه المسألة جميع القوانين والأنظمة الدولية، بما فيها كافة الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.