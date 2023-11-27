جورديولا يخشى الدفع بالمصابين ويكشف موعد عودة دي بروين

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام نظيره لايبزيج الألماني، في المواجهة المرتقبة لعشاق السماوي بدوري الأبطال الأوروبية.

فكر جورديولا الفني قبل صدام دوري أبطال أوروبا

ويعيش بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق الـ "سيتي"، في حيرة كبيرة قبل اللقاء المرتقب غدا، نظرا لكثرة اللاعبين المصابين، فيما يفكر لإيجاد حلول جذرية أمام لايبزيج الألماني، مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، فى الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات صحفية كشف عنها الإسباني جورديولا قائلًا:" حتى مع عودة جريليتش وآخرين غدًا، لا أريد المجازفة، وسأفكر جيدا قبل الدفع بأى لاعب عائد من الاصابة، مشيرا الى انه سيلعب بنفس الفريق الذى خاض به مواجهة نظيره ليفربول فى الدوري الإنجليزي".

وأشار مدرب السيتي أن النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، موعد عودته بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، موضحًا أن عملية التأهيل العلاجي تسير بخطى ثابته، وأتوقع عودته بعد بداية العام الجديد بقليل".