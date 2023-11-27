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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كانسيلو: لامين يامال لديه موهبة مميزة

لامين يامال
لامين يامال

أكد جواو كانسيلو، لاعب برشلونة الإسباني الحالي ومانشستر سيتي السابق، أن زميله بالفريق اللاعب الشاب لامين يامال يمتلك موهبة مميزة بالمقارنة بعمره.

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ويعد الشاب الإسباني يامال من أصول مغربية أحد أفضل المواهب في الدوري الإسباني، حيث نجح في خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية.

وأوضح كانسيلو أن الدولي الإسباني سيصبح واحد من أفضل اللاعبين في العالم بعد اكتسابه الخبرات خلال مشواره الكروي القادم.

وتحدث لاعب برشلونة في المؤتمر الصحفي لمواجهة بورتو، حيث قال: "بالتأكيد نمتلك لاعب لاعب رائع، فلامين يمتلك موهبة مذهلة بالنسبة لعمره".

وتابع: "لامال مع الخبرات التي سيكتسبها، سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وعن دوره مع اللاعب الشاب، قال كانسيلو: "بالطبع، أحاول دائمًا أن أقدم له النصائح وأعطيه فرصة للتأقلم".

ويستعد برشلونة بقوة لمواجهة مثيرة تجمعه بنظيره بورتو البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نظيره بورتو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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