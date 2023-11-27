كانسيلو يكشف دور تشافي وجوارديولا في تطويره

كشف جواو كانسيلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن دور الثنائي تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا في تطويره خلال مسيرته الكروية حتى الاَن.

وأكد كانسيلو على أنه يشعر بالامتنان تجاه تشافي وجوارديولا، بعد الدور الذي قاما به الثنائي معه مما جعله يلعب في الفريق الذي يحبه، وذلك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة بنظيره بورتو.

وتحدث جواو كانسيلو عن الطريقة التي يلعب بها تشافي، حيث قال: "بالتأكيد كل مدير فني لديه طرق مختلفة في المباريات".

وتابع: "لدي أمتنان كبير لـ جوارديولا لأنه جعلني لاعب أفضل، وممتن لـ تشافي لأن الأمور معه تسير بشكل جيد".

وأكمل: "أنا مستمتع بذلك منذ اليوم الأول، كما أنني ألعب الآن للنادي الذي دائمًا ما كنت أحلم بالتواجد فيه".

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة بنظيره بورتو، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في العاشرة من مساء الغد الثلاثاء.