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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جوزيب بوريل يدعو إلى هدنة طويلة في غزة عقب معاناة المدنيين

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى هدنة "طويلة الأمد" بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

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وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي في المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط (UfM) في برشلونة بإسبانيا، إن الهدنة الأولية التي استمرت أربعة أيام كانت "خطوة أولى مهمة" نحو "حل سياسي".

 

وأضاف بوريل: "غدًا سينتهي تعليق العمليات. ربما سوف تستمر (الهدنة) بضعة أيام أخرى. لكن علينا أن نبدأ في التفكير في كيفية مواصلة العملية السياسية من اليوم".

 

واوضح بوريل ، إن "الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع هي أمور هامة"، بينما سلط الضوء على "حصيلة القتلى غير المتناسبة للغاية" ومعاناة المدنيين في غزة.

 

وشارك وفد من أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، الاثنين، في اجتماعات المنتدى الوزارى الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، الذي خٌصص لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

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