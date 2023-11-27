حماس تكشف شروطها للإفراج عن العسكريين الإسرائيليين

أكدت حركة حماس، أن الإفراج عن الأسرى العسكريين الإسرائيليين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”، اليوم الإثنين.

وأوضحت أنها ستبذل جهدًا لتمديد الهدنة وفقًا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين، التي تتضمن إطلاق سراح 1 مقابل 3 فلسطينيين.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هناك آمالًا كبيرة بتمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس؛ للوصول إلى حل يوقف العدوان الإسرائيلي الأخير، ويُنهي الحرب التي دمرت بالفعل قسمًا كبيرًا من قطاع غزة .

وأضافت الصحيفة في تقرير، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه مع اقتراب نهاية الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، التي دامت أربعة أيام، تأمل الأطراف الخارجية في أن يتطور وقف العنف إلى وقف أطول أمدًا يُنهي الحرب التي دمرت بالفعل قسمًا كبيرًا من غزة .

المساعدات غير كافية:

طالبت المجموعات الإنسانية التي تهرع بشاحنات المساعدات إلى القطاع بمزيد من الوقت واتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع جنوب غزة- حيث تلجأ إليه مئات الآلاف من العائلات- من أن يصبح الهدف التالي لإسرائيل، في حين قالت مصر وقطر إنهما تلقيتا "مؤشرات إيجابية" على إمكان تمديد الوقف إذا أطلقت حماس سراح رهائن إسرائيليين إضافيين يتجاوز عددهم الخمسين المنصوص عليه في الاتفاق الأصلي.. بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن حماس، قولها، في بيان نشرته عبر تطبيق "تليجرام"، أمس الأحد إنها ترغب في تمديد التهدئة و"زيادة عدد المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية".. فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الأول، إن "الفرص حقيقية" لتمديد الاتفاق، وقال أمس الأحد: إن المساعدات المطلوبة بشدة تدخل والرهائن يخرجون وما زالوا منظمين بحيث يمكن تمديدها لمواصلة البناء على هذه النتائج".