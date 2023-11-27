الشباب والرياضة تشارك في أعمال المؤتمر الدولي للمنظمات المعنية بالشباب في دول البريكس

شاركت وزارة الشباب والرياضة في أعمال المؤتمر الدولي للمنظمات المعنية بالشباب في دول البريكس، بالإضافة الي مشاركة وفد شبابي من المتخصصين في مجالات عمل المنتدى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً باشراك الشباب في كافة الملتقيات والمنتديات الدولية لاكساب الشباب الخبرات اللازمة للتوعية بالقضايا التي من شأنها تطوير امكانات الشباب المصري في المجالات كافة.

وتأتي مشاركة مصر للمرة الأولى في هذا المؤتمر بدعوة رسمية من روسيا الاتحادية في ضوء رئاستها لمجموعة البريكس ٢٠٢٤، وفي اطار انضمام مصر لتجمع دول البريكس ، ولتعزيز التعاون بين شباب دول البريكس وشباب الدول المنضمة حديثاً الي تجمع البريكس ، لتبادل الممارسات الفضلى في العمل الشبآب وتبادل الخبرات في كافة المجالات التي من شأنها تطوير وتنمية تلك الدول.

وشارك في المؤتمر شباب ممثلين عن دول روسيا الصين البرازيل الهند ايران ، وتم خلال اللقاء استعراض جهود مصر في مجال البرامج والأنشطة الشبابية التي من شأنها الارتقاء بالشباب ، وكذا محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ومحاورها الثماني، وخاصة محور التبادل الشبابي، بالإضافة الي استعراض انجازات الدولة في مجال العمل الشبابي.

شارك من وزارة الشباب والرياضة مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وضم الوفد كل من هم محمد البديوي وندى هشام ويارا عباس.