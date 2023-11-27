القبض على سائق اصطدم بشخصٍ في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة لإصطدامه بأحد الأشخاص بالقاهرة مما أدى لإصابته.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومصاب بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "لاذ بالفرار ") إصطدم بأحد الأشخاص "مصاب بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله لإحدى المستشفيات، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ ، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة "الميكروباص" وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية من تعدى الأهالى عليه وتبين سلامة التراخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.