أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بدعم إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة، لكن الأسعار حققت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر قبيل اجتماع "أوبك+" الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.

أسعار النفط

ونزل أسعار النفط فى التسوية للعقود الآجلة لخام برنت في تعاملات أمس بما يصل نحو 84 سنتا او بما يعادل نسبته 1% ليصل إلى مستوى سعر 80.58 دولار للبرميل.

في حين نزلت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل نحو 1.56 دولار أو بنسبة انخفاض تعادل نسبتها 2% عن إغلاق يوم الأربعاء عند مستوى سعر 75.54 دولار.

ولم تكن هناك تسوية لأسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، بحسب الاسواق العربية .

وعادت المجموعة الأولى من الرهائن المحررين من الأسر في غزة إلى إسرائيل أمس، وهو اليوم الأول من هدنة مدتها أربعة أيام من المقرر أن يتم خلالها الإفراج عن المزيد من الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال بنيويورك: "كان من المهم مضيهم في الأمر لتنخفض علاوة المخاطر".

منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+

أوبك

وحقق كلا العقدين لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أول مكاسب أسبوعية لهما في خمسة أسابيع، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+" لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج "أوبك".

وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأربعاء بتأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر إلى الثلاثين منه بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.

وقالت ثلاثة مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+" إن المجموعة تقترب من التوصل إلى حل وسط مع منتجي نفط أفارقة بشأن مستويات الإنتاج في 2024.