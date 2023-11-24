أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 81.48 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع لليوم الثاني خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-11-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 81.48 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.54 دولار للبرميل.

أسواق النفط

وتراجعت أسواق النفط حوالي 20% تقريبًا منذ أواخر سبتمبر الماضي، إذ ظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج في العالم، عند مستويات قياسية، في حين كانت السوق تمر بحالة قلق حول نمو الطلب، خاصة من الصين، المستورد الأول للنفط.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 17 من الشهر الجاري.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة، بأن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8.7 ملايين برميل ليصل إلى 448.1 مليون برميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما صعد مخزون البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 750 ألف برميل ليبلغ 223.5 مليون برميل في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.02 مليون برميل ليصل إلى 111.3 مليون برميل.

وفي السياق ذاته، ارتفع معدل تشغيل مصافي النفط في الولايات المتحدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 87% من الطاقة التشغيلية للمصافي.

وزادت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 259 ألف برميل يوميًّا.

وبالنسبة للطلب، قال المحللون إن ضعف هوامش التكرير أدى إلى تراجع الطلب على النفط الخام من المصافي الأميركية.

وفي الصين، يقول محللون إن نمو الطلب على النفط قد ينخفض إلى حوالي أربعة بالمئة في النصف الأول من 2024 مقارنة بمستويات النمو القوية بعد جائحة كوفيد-19 في عام 2023، إذ تؤثر أزمة قطاع العقارات في البلاد على استخدام الديزل.

ومن المتوقع أن يظل نمو الإنتاج من خارج أوبك قويا، إذ تعتزم شركة الطاقة البرازيلية الحكومية بتروبراس استثمار 102 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2028 من 2.8 مليون برميل يوميا في 2024.