الشباب والرياضة تُطلق مبادرة « من الطلائع للطلائع »

تزامنًا مع اقتراب الفصل التشريعي الأول لبرلمان طلائع مصر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم الاثنين ، مبادرة « من الطلائع للطلائع » ، وذلك تزامنًا مع اقتراب الفصل التشريعي الأول لبرلمان طلائع مصر 2023 - 2024 ، بمشاركة 100 عضو من المشاركين السابقين في برلمان طلائع مصر ، خلال الفترة من 27 لــ29 نوفمبر الجاري ، بدار الهيئة ، الهندسية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

شهدت الجلسة الافتتاحية لانطلاق المبادرة ، حضور إيمان عبدالجبار- وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور علوم حميدة - الخبير البرلماني وكيل وزارة مجلس النواب (مقرر المجلس) ، راندا البيطار - مدير عام الإدارة العامة للبرلمان ، عاطف سالم ، مدير إدارة برلمان الطلائع بالوزارة .

في مستهل كلمتها، نقلت ايمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، تحيات وإهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه الشديد علي نجاح هذه المبادرة الثرية نحو تعزيز الثقافة البرلمانية من خلال التسويق لفكرة برلمان الطلائع وشرح الاستمارة الالكترونية لتطبيقها في انتخابات محاكاة برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، بنفس لائحة وشروط الانتخابات البرلمانية ،مثمنًا علي أن أعضاء برلمان طلائع مصر شركاء في صناعة المستقبل عبر تحفيز طاقاتهم وتعزيز انتمائهم الوطني بتأصيل قيم المواطنة الصالحة التي تعزز دورهم في العمل العام، ما يجعل رؤيتهم منسجمة مع طموحات المستقبل ، معولاً علي المشاركين في المبادرة الترويج لبرلمان الطلائع وتدريب أعضاءه الجدد علي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ، ليكون العمل البرلماني مختبراً لإبداعهم ، ومن هنا تأتي أهمية ترسيخ قيم العمل البرلماني في نفوس وعقول وسلوك الطلائع ، وتعزيز قدرتهم وأدائهم ومهاراتهم وثقافتهم السياسية التي تحفز طموحاتهم نحو بناء الجمهورية الجديدة .

وبدوره تحدث الدكتور علوم حميدة - الخبير البرلماني وكيل وزارة مجلس النواب (مقرر المجلس) ، حول الخطوات والمبادرات الرائدة لوزارة الشباب والرياضة نحو بناء منظومة بشرية متماسكة تضع بصمتها في كافة المجالات الشبابية والرياضية ، وكذا رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا اجتماعيًا ورياضيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين.

فيما استعرض في جلسة نقاشية موسعة : ماهية البرلمان المصري ماهيته وتكوينه واختصاته، قواعد العمل البرلماني، بدءًا من الجلسة الافتتاحية للبرلمان بعد انتخاب أعضائه مرورًا بمناقشة جدول الأعمال، والتقارير المرفوعة من قبل لجان المجلس، وأدوات الرقابة البرلمانية التي تتنوع ما بين الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجواب، والاقترحات برغبة وغيرها.

ومن المقرر أن تكون مخرجات المبادرة نزول المشاركين الي مراكز الشباب والأندية والمدارس والمعاهد الأزهرية لشرح فكرة البرلمان وكيفية الاشتراك به .

ومن المقرر ايضًا أن يتم إجراء انتخابات برلمان الطلائع باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني، بإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية ، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي .

تجدر الإشارة أن وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ، قد أعلنت عن شروط ومعايير الترشح في برلمان طلائع مصر في ثوبه الجديد إلكترونيا لعام ٢٠٢٤ ، تحت شعار « عـلم ٠٠ إبداع ٠٠ قيادة ٠٠ مسؤولية » ، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية ( نادي واحد فقط بكل محافظة ) حيث جاءت متطلبات الترشح أن يكون المشارك مواطنا مصريًا يتراوح عمره بين 10 و18 عاماً يوم إغلاق استمارة المشاركة ، إتاحة التسجيل الإلكتروني حتى الــ 10 من ديسمبر المُقبل.