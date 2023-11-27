وزير خارجية الأردن: إسرائيل ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين ويجب محاكمتها

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين أن إسرائيل ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ويجب محاكمتها .. قائلًا: "إن الوضع في غزة مفجع وهناك مجازر ترتكب بحق الفلسطينيين، والكثير من العائلات تموت في قطاع غزة، والبنية التحتية تُمحى بشكل كامل"..مشددًَا على أن القوة والعنف الشرير لا يمكن قبولهما من قبل العالم.

وأضاف الصفدي، خلال كلمته في المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط ، :"إننا نواجه أزمة كبيرة جدًا وعلى الجميع إعطاء رسالة واضحة لإيقاف المجازر والعذاب في المنطقة المتوسطية" .. مشددًا على ضرورة العمل من أجل توطيد السلام في المنطقة.

وتابع : "أن الاتحاد من أجل المتوسط قد ولد من أجل العمل على توطيد السلام، وهو سلام شامل ودائم في المستقبل، حيث نواجه تحديات مهمة جدا، لذلك علينا العمل من أجل إعادة بناء فكرة السلام.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تحترم اتفاقية أوسلو، وعندما بدأت العملية في مدريد كان هناك أمل في الوصول إلى مستقبل آمن، ولكن إسرائيل عملت من أجل توطيد الاستعمار ومن أجل خرق اتفاقية أوسلو.. قائلًا: "يجب علينا التأكد من أن إسرائيل تحترم القانون ولا يمكنها أن تكون فوق القانون، وعلينا محاكمتها أيضًا.

ويترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعمال المنتدى.