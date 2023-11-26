الأحد 26/نوفمبر/2023 - 08:21 م 11/26/2023 8:21:27 PM

قال الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل إن التخطيط لقطع مياه النيل عن مصر بدأ منذ أكثر من 800 عام، حيث حصل الرحالة «فاسكو دى جاما» على تعليمات من البابا إسكندر الثالث بقطع مياه النيل عن مصر شارحاً تفاصيل ما حدثه بقوله إن « فاسكو دى جاما تلقى تعليمات من البابا إسكندر الثالث باكتشاف طريق لأفريقيا آخر بخلاف مصر، وقال له إن هناك معلومات بأن هناك فى شرق أفريقيا ملك، اسمه يوحنا «ملك الحبشة»، أرسل له بعثة لتحويل مياه النيل التى تذهب إلى المصريين بعيدًا عنهم، بها نقضى على مصر نهائيًا، وقد درس الاحتلال الإيطالى لمصر أيضاً قطع المياه عن مصر بتحويل نهر النيل إلى المحيط ولكن لم ينجح أى مخطط بسبب الانحدار الشديد لمجرى النهر من الجنوب إلى الشمال.

وما بين الماضى البعيد من المخطط وواقع تنفيذه المتمثل فى إقامة سد النهضة عام 2011 تقود الدولة المصرية حرباً ضد صراع متعدد الأذرع مع أحفاد قادة المخطط القديم فى أصعب معاركها عبر التاريخ «معركة الوجود» فساد النهضة هو السنارة الكبيرة الذى أراد الأعداء اصطياد الجيش المصرى بها عبر الكثير من المواقف والتصريحات الاستفزازية من الجانب الإثيوبى، ولكن كانت الرؤية المصرية عظيمة ورائعة مثلما كانت فى أحداث ليبيا والسودان والتى كانت تهدف جميعها لصناعة مستنقع للدولة المصرية وجيشها حتى تأتى اللحظة الحالية المخطط لها فى حرب غزة ويتم تنفيذ أهم أهداف مخطط الشرق الأوسط الجديد عن طريق تهجير أهل غزة إلى سيناء ومن ثم تحويل إسرائيل إلى مرتكز مستدام للاستعمار الغربى يربط الشرق بالغرب عن طريق حفر قناة «جوريون» الإسرائيلية الملاحية وربطها تجارياً مع دول الشام والخليج وتلاقى ذلك مع طريق الهند الاسيوى الواصل إلى أوروبا كل ذلك سيعزل مصر كلياً ويؤدى إلى خنق الوجود فيها وهنا الإجابة الصادقة للسؤال المطروح والمدفوع بالخوف على مستقبل مصر، وهو لماذا لم يتم ضرب سد النهضة؟ ولذا فنحن على مشارف انتصار تاريخى للدولة المصرية، ذلك الانتصار سيكتبه التاريخ ليكون مرجعاً ليس لدول المنطقة فقط بل لكل البشرية، ومع ذلك الانتصار ستكون مصر قوة عظيمة داخل نظام عالمى متعدد الأقطاب خرج من رحم مصر، القادم هو حصاد الخير والآن علينا الثبات والصمود والاتحاد خلف القيادة السياسية للمساندة والدعم، وأتمنى أن يتمثل ذلك فى كثافة الخروج إلى صندوق الاقتراع للانتخابات الرئاسية.