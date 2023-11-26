الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وموعد تحسنه (فيديو)

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وموعد تحسن الأجواء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن سرعات الرياح وصلت في بعض محافظات الجمهورية بالأمس إلى 50 و55 كم خاصة في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة، متابعة: “تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية مستمر”.

وأوضحت أن سرعات الرياح اليوم تتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلو متر، وبالتالي سيكون هناك استمرار لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية، ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح سيصل على مسطح البحر المتوسط من 65 إلى 80 كيلو متر، وسيكون هناك اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وأكدت أن البحر المتوسط غير مؤهل تمامًا لأي أعمال صيد وملاحة بحرية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 5 متر اليوم على البحر المتوسط لأن سرعات الرياح قوية جدًا، لافتة إلى أن سرعات الرياح قوية على محافظات الجمهورية المختلفة، وسيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة لأنه من المتوقع أن درجات الحرارة تنخفض اليوم عن الأمس بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم من المتوقع أنها تكون 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، نشاط الرياح الموجود سيؤدي الى الشعور بانخفاض في درجات الحرارة.

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

وأوضحت أن الأمطار واضطراب الملاحة البحرية سيستمران حتى، الاثنين، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أنه سيبدأ استقرار الأحوال الجوية، الثلاثاء المقبل، وستعتدل سرعات الرياح بشكل كبير، محذرة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية الالتزام بارتداء الكمامة.

ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين بالبدء في ارتداء الملابس الشتوية خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وأن تكون القيادة في هدوء تام على أغلب الطرق مع انخفاض الرؤية الأفقة، وذلك بسبب الأتربة والرمال المثارة ، والابتعاد عن اللوحات المعدنية والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والأشجار.