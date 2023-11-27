السر وراء ارتفاع أسعار السكر في مصر

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى وجود حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة أن الأسعار ارتفعت بشكل لافتٍ للنظر مقارنة بالماضي، حيث سجل سعر كيلو السكر 50 جنيًها، وهو ما يكشف أن الأسعار خرجت عن السيطرة، وتحتاج إلى وجود رقابة متواصلة من قبل الأجهزة التنفيذية بغية ردع التجار الذين يستحلون قوت الغلابة.

سعر كيس السكر

وحرصًا من الحكومة على كبح جماح الأزمة، توفر السكر بقيمة 27 جنيهًا سعر كيس السكر المعبأ في جميع منافذ مبادرة تخفيض الأسعار ومنافذ التموين ومنافذ التنمية المحلية، التي تطبق مبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر، وهو الأمر الذي لاقى استحسان الكثير من المواطنين.

أسباب ارتفاع أسعار السكر

وفي سياق أزمة ارتفاع أسعار السكر، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى أن هناك عدة عوامل ومتغيرات أثرت في أسعار السكر الفترة الماضية وهو الارتفاع العالمي لأسعار طن السكر من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارًا، ناهيك عن أزمة التدابير الدولارية وتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

المخزون الإستراتيجي من السكر

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر وعلى الرغم من تلك الارتفاعات مازال سكر التموين متوفرًا وبكميات كبيرة وبسعر 12.5 جنيه للكيلو، وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهًا للكيلو عبر البورصة السلعية.

المجمعات الاستهلاكية

وأفاد المصيلحي، أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهًا للكيلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة.