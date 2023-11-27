الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تشكيل جديد لمجلس إدارة البنك المركزي المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 551 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وجاء كالتالى يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي اعتبارا من 27-11-2023 ولمدة عام .

وعضوية الآتي أسماؤهم:

رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى

طارق محمد بدوى الخولي - نائب محافظ البنك المركزي

محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

على محمد على فرماوي - خبيرًا تكنولوجيا

نجلاء أنور الأهواني  خبيرًا اقتصادياً 

شريف حسين كامل محمد  خبيرًا ماليا 

حسن محمد حسن الخطيب  خبيرًا اقتصاديا 

سميحة السيد فوزي - خبيرًا اقتصادياً .

عصام محمد عبد الهادی عامر خبيراً محاسبيا وماليا.

محمد عثمان إبراهيم الديب - كبيرًا مصرفيًا.

مواد متعلقة

البيئة: إعادة إطلاق ٦٠ طائر فلامنجو في ملاحة بورفؤاد بعد ضبطها

النقل: رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية وإنشاء جديدة وتدريب مستمر لأطقم الفنادق العائمة

الجريدة الورقية