تشكيل جديد لمجلس إدارة البنك المركزي المصري

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 551 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وجاء كالتالى يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي اعتبارا من 27-11-2023 ولمدة عام .

وعضوية الآتي أسماؤهم:

رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى

طارق محمد بدوى الخولي - نائب محافظ البنك المركزي

محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

على محمد على فرماوي - خبيرًا تكنولوجيا

نجلاء أنور الأهواني خبيرًا اقتصادياً

شريف حسين كامل محمد خبيرًا ماليا

حسن محمد حسن الخطيب خبيرًا اقتصاديا

سميحة السيد فوزي - خبيرًا اقتصادياً .

عصام محمد عبد الهادی عامر خبيراً محاسبيا وماليا.

محمد عثمان إبراهيم الديب - كبيرًا مصرفيًا.