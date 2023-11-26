كولر يكشف أسباب إضاعة الفرص أمام مرمى الخصوم

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الحقيقية وراء إضاعة العديد من الفرص من لاعبي القلعة الحمراء خلال الموسم الماضي والحالي.

وأكد كولر أن مشكلة إضاعة الفرص ليست جديدة فهي موجود من الموسم الماضي، حيث أشار إلى أن أرضية ملعب السلام ليست جيدة مثلما هو الحال لأرضية ستاد القاهرة.

تصريحات كولر

تحدث كولر عن الفرص الكثيرة التي أهدرها لاعبي الأهلي خلال مباراة ميدياما الغاني، حيث قال: "بكل اَسف هذه ليست مشكلة جديدة، فالموسم الماضي كنا أكثر فريق سجل أهدافًا وأكثر فريق أهدر فرصًا".

وتابع: "هذه المشكلة تعود أسبابها لعدة عوامل منها أرضية ملعب السلام التي لا تقارن بأرضية استاد القاهرة، ممكن الكرة لا تأتي في قدمك مثلما تريد، أرضية الملعب عنصر من ضمن العناصر الهامة".

وأكمل: "لقد بدأنا المباراة بشكل مميز، حيث أننا أهدرنا فرصًا كثيرة نتيجة التراخي في الأداء، بالتأكيد كانت هناك حالة من التسرع وكنا نفقد الكرة كثيرًا، الشوط الثاني كنا أفضل بكثير وسجلنا هدف وإثنين وثلاثة".

وأردف: "هناك مشكلة دائمًا لدينا، وهي عندما يعود اللاعبون الدوليون من منتخب مصر، فقد تدربنا مرتين فقط قبل هذه المباراة، ففور حضورهم يحتاجون إلى وقت من أجل الدخول في رتم المباريات، وهذا ما حدث في الشوط الأول، وظهر من خلال إهدار الفرص والأخطاء في التمرير".

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في تصدر مجموعته منذ البداية، بعد الفوز على البطل الغاني بنتيجة 3/0.