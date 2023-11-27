الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب أبو سليم الليبى:إقامة مباراة الاياب أمام الزمالك فى القاهرة لم تحسم

شكرى الخطوى
شكرى الخطوى

قال شكرى الخطوى المدير  الفنى لفريق أبو سليم الليبى إن ملعب مباراة الزمالك فى لقاء الإياب فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لم يحسم بشكل نهائى مؤكداَ  فى ذات الوقت أن باقى اللقاءات ستقام فى الجزائر.

إقرأ أيضًا..

txt

عفت نصار:على مجلس الزمالك الوفاء بوعوده..وليس من حق المشرف على الكرة التواجد فى التدريبات

txt

شكري الخطوي: لا نمانع خوض مباراة الإياب أمام الزمالك في القاهرة

أضاف الخطوى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى قناة الشمس فى حديثه عن احتمالية نقل مباراة الزمالك فى الإياب إلى القاهرة قائلا:" هذه أمور إدارية ليس لى دخل فيها،واحتمال خوض مباراة الإياب أمام الزمالك  فى القاهرة وارد ولم لا".

أكد مدرب أبو سليم الليبى أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفددرالية الأفريقية وانتهت بخسارة بطل ليبيا بهدف نظيف.

وأوضح الخطوى أنه راضٍ عن أداء لاعبيه أمام واحد من أعظم الفرق فى القارة السمراء رغم الخسارة بهدف مشيراً إلى أنه سيسعى إلى تحسين النتائج فى الفترة المقبلة وحسم الصعود من دور المجموعات برفقة القلعة البيضاء.

مواد متعلقة

طارق يحيى: أبو سليم الليبي أرهق الزمالك وقادرون على الفوز باللقب

لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير عقب الفوز على أبو سليم

محمد صلاح يدعم معتمد جمال قبل مواجهة أبو سليم الليبي

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبو سليم الليبي في صدام قوي بالكونفدرالية

مدرب الزمالك: مواجهة أبو سليم الليبي بكأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة للغاية

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفيدرالية

الزمالك يطالب بحضور 50 ألف مشجع في مباراة أبو سليم الليبي (خاص)
الجريدة الورقية