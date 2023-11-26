شكري الخطوي: لا نمانع خوض مباراة الإياب أمام الزمالك في القاهرة

أكد التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي أن الزمالك لم يظهر بخطورته في مباراة اليوم.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "الاستعداد للمباراة كان جيد وأغلقنا كل مفاتيح لعب الزمالك وحتى مع التغييرات في الشوط الثاني لم تكن هناك فاعلية"

وتابع المدير الفني لفريق أبو سليم :"لا نمانع خوض مباراة الإياب أمام الزمالك في القاهرة".

وواصل الخطوي تصريحاته قائلاً :"سنستقبل الزمالك وباقي أندية المجموعة في عنابة بالجزائر".

وأضاف :"زيزو وأوباما والمثلوثي كانوا الأفضل للزمالك في مباراة اليوم".

وشدد على أنهم كانوا من الصعب الضغط الهجومي على الزمالك لانهم يواجهوا فريق كبير.