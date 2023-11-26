عفت نصار:على مجلس الزمالك الوفاء بوعوده..وليس من حق المشرف على الكرة التواجد فى التدريبات

انتقد عفت نصار نجم الزمالك السابق تواجد المشرف على الكرة فى القلعة البيضاء مع بعض أعضاء مجلس الإدارة فى ملعب التدريبات مؤكداً أنه هذه الأمور ليس من اختصاصاتهم والحديث مع اللاعبين يكون فى الغرف المغلقة.

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أضاف نصار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" انتخبنا أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بالكامل لثقتنا فيهم ويجب الوفاء بالوعود التى قدموها لجماهير القلعة البيضاء قبل نجاحهم".

أضاف نصار:" الزمالك قادر على دفع غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا كاملة لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى وأعلم دائما أن الرجال يرتبطون من ألسنتهم فيجب على المجلس حل أزمة القيد كما وعدوا".

تابع نجم الزمالك الأسبق:" لن يقبل من المجلس إلا بالوعود التى قدموها لجماهير القلعة البيضاء وألوم على بعض الشخصيات الحديث المتكرر داخل القلعة البيضاء دون فائدة".

وواصل :"مش من حق المشرف على الكرة فى الزمالك ولا حتى رئيس النادى النزول إلى أرض الملعب والحديث مع اللاعبين يجب أن يكون فى الغرف المغلقة لأن كل واحد له اختصاصه".

وألمح نصار فى حديثه عن الأسماء المرشحة لتولى منصب رئيس قطاع ناشئين نادى الوزمالك فى الفترة المقبلة خلفا لـ إسماعيل يوسف قائلا:"سمعت عن أن مسئولو الزمالك هيجيبوا رئيس للقطاع عنده 70 سنة،هل انتوا جايبينه تكريم، محتاجين نفهم".