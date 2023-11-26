تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بالكلاسيكو الليلة

ملحمة كروية مشتعلة تنطلق بعد ساعات قليلة من مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي فريقي يوفنتوس ونظيره إنتر ميلان، في قمة مشتعلة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي والتي يحتضنها ستاد إليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

من المتوقع أن يدخل المدرب ماسيميليانو أليجري المباراة بالتشكيل كالتالي:-

فويتشيك تشيزني

دانييلي روجاني - فيديركو جاتي - جيلسون بريمير

أندريا كامبياسو - ويستون ماكيني - أدريان رابيو - فابيو ميريتي - فيليبي كوستيتش

فيديريكو كييزا - مويس كين

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

من المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تُذاع مباراة يوفنتوس وإنتر على قناة AD SPORTS Premium 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون اللقاء بتعليق عامر عبد الله.

تاريخ مواجهات يوفنتوس وانتر ميلان

علي صعيد مواجهات فريقي يوفنتوس والإنتر، ألتقي كلاهما في 180 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي، فاز "اليوفي" 87، بينما فاز إنتر في 48 مواجهة، بينما حسم التعادل 45 لقاءً.

أما في جميع المسابقات فألتقي الفريقان في 263 مباراة، وفاز "السيدة العجوز" في 116 مباراة، بينما حقق الإنتر 82 انتصارًا، وسيطر التعادل على 65 مواجهة.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

يتربع فريق إنتر ميلان علي قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في لقاء، وخسارة مثله.

بينما يحتل فريق يوفنتوس وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، جمعهما من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقي هزيمة وحيدة.