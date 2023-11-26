الأطقم الطبية تقدم الرعاية للمحتجزين التايلانديين ومواطن روسي فور وصولهم معبر رفح

تقدم الأطقم الطبية المصرية، الرعاية الصحية لعدد من المحتجزين الذين وصلوا إلى معبر رفح، حيث وصل المحتجزين التايلانديين والروسي إلى الجانب المصري من المعبر، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية “إكسترا نيوز” منذ قليل.

وصلت 5 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش بحمولة حوالي 200 طن، تمهيدا لإرسالها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح.

3 طائرات قطرية تصل العريش

وأكدت فضائية “القاهرة اليوم” أن الـ5 طائرات منهم 3 لدولة قطر، وطائرة من السعودية وأخرى من بلجيكا وتتضمن بمساعدات طبية وغذائية بالإضافة إلى سيارات إسعاف.

وأشارت "القاهرة اليوم" إلى أن مستشفيات العريش تتأهب لاستقبال المزيد من مصابي قطاع غزة من خلال الاستعدادية الكبيرة من الأطقم الطبية المجهزة على مدار لاستقبال المزيد من الحالات، مشيرا إلى أنه من المتوقع تزايد استقبال حالات المصابين بعد إقرار هذه الهدنة في الساعات المقبلة.

ولفت مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مستشفى العريش العام يستقبل 135 مصابا فلسطينيا، 60% منهم أطفال، وتم تحويل 73 حالة منهم لمستشفيات أخرى لاستكمال العلاج، أما الباقي ما زال يخضع لبروتكولات العلاج في مستشفى العريش، مشيرا إلى أن الإصابات جسيمة وتختلف بين كسور وبتر وغيرهما.

وتابع أن مستشفى العريش استقبلت 16 من الأطفال الخدج خلال الأيام السابقة، تحول منهم 6 حالات إلى القاهرة، ليصبح عدد إجمالي الحالات التي تحولت إلى القاهرة 18 طفل، موضحا أن هناك 10 أطفال ما زالوا يخضعون للرعاية الكاملة داخل مستشفى العريش من قبل الأطقم الطبية.

