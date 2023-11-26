الأحد 26 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية

أغلق مؤشر أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 26 نوفمبر، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.18%، عند مستوى 2398.02 نقطة.

 

الأسهم الأردنية

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2445 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

مؤشر الأسهم فى مسقط يرتفع بنسبة 0.15 %

 

الأسهم فى مسقط

 

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 26 نوفمبر ، ليصل الى مستوى 4627.67 نقطة مرتفعًا بما يصل الى نحو 7.03 نقاط، بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4620.64 نقطة.

 

 وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم فى مسقط  4 ملايين و255 ألفًا و357 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 34.3 %  مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6 ملايين و472 ألفًا و272 ريالًا عُمانيًّا.

 

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مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

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الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي

 

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع 

 

الأسهم الكويتية

 

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 26 نوفمبر ، على ارتفاع مؤشرها العام بما يصل الى نحو 15.18 نقطة ليبلغ مستوى 6679.44 نقطة بنسبة ارتفاع 0.23% وتم تداول 247.9 مليون سهم عبر 10572 صفقة نقدية بقيمة 48.3 مليون دينار كويتي (نحو 147.3 مليون دولار).

 

 وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 30.24 نقطة ليبلغ مستوى 5474.60  نقطة بنسبة ارتفاع 0.56 % من خلال تداول 124.7 مليون سهم عبر 5549 صفقة نقدية بقيمة 19.5 مليون دينار كويتي (نحو 59.4 مليون دولار).

 

 كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بنحو 10.25 نقاط ليبلغ مستوى 7319.69 نقطة بنسبة ارتفاع 0.14 % من خلال تداول 123.18  مليون سهم عبر 5023 صفقة بقيمة 28.8 مليون دينار كويتي (نحو 87.8  مليون دولار).

 

 في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) فى الأسهم الكويتية  نحو 35.44 نقطة ليبلغ مستوى 5348.14  نقطة بنسبة ارتفاع 0.66 % من خلال تداول 83.2 مليون سهم عبر 3899 صفقة نقدية بقيمة 15.9 مليون دينار كويتي (نحو 48.4 مليون دولار).

 

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