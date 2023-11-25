الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي

تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة تعاملات، يوم الجمعة، التي جاءت قصيرة بسبب عطلة، وسط أحجام تداول منخفضة وحالة من الترقب، إذ يتابع المستثمرون بداية موسم التسوق بحثا عن مؤشرات على مدى المرونة لدى المستهلكين.

الأسهم الأمريكية

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر، في حين اقتنص المؤشر داو جونز مكاسب طفيفة. وانخفض المؤشر ناسداك قليلا بسبب ضعف أداء أسهم الشركات الكبرى.

وحققت المؤشرات الثلاثة فى الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، بحسب الاسواق العربية

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 117.58 نقطة بما يعادل نسبته نحو 0.33% ليصل إلى مستوى 35390.61 نقطة، فيما زاد بنسبة بلغت 1.2% خلال الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعا بما يصل الى نحو 2.72 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.06% ليصل إلى مستوى 4559.34 نقطة، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية بما يصل نسبته نحو 1%.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بما يصل الى نحو 15 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.11% ليصل إلى مستوى 14250.86 نقطة، فيما ارتفع 0.9% خلال الأسبوع.

مؤشر الأسهم الأوروبية :

الأسهم الأوروبية

فيما صعد مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي في تعاملات الجمعة ليغلق مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، في حين عكف المستثمرون على تقييم بيانات من ألمانيا لاستقاء مؤشرات حول آفاق اقتصاد البلاد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% لينهي الأسبوع بمكاسب 0.9% مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات واحتمال خفض أسعار الفائدة.

وعلى أساس أسبوعي، تراجعت أسهم العقارات، بينما كانت أسهم شركات الإعلام والتجزئة هي الأفضل أداء.

وقاد قطاع الكيماويات مكاسب اليوم بارتفاع 0.9%، إذ ارتفع سهم باسف الألمانية 1.8% بعد أن ذكرت "بلومبرغ" أن شركة بترول أبوظبي الوطنية تستكشف إمكانية الاستحواذ على وحدتها "فينترسهال ديا".

وفي اليابان، صعد مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.5% إلى 33625 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.60%، فيما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.55% إلى 2390 نقطة.