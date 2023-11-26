وصول برنامج القومي للإعاقة للتثقيف السياسي بمبادرة "صوتك حقك" للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة

وصل برنامج المجلس القومي لذوي الإعاقة للتثقيف السياسي، مبادرة "صوتك حقك " لحث ذوى الهمم وذويهم على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتنطلق محطة جديدة في مركز شباب الغردقة - محافظة البحر الأحمر - بحضور اكثر من ٣٠ فتاة من ذوى الإعاقة السمعية، لتوعية وتثقيف ذوي الاعاقة على المشاركة السياسية وحثهم على المشاركة بإيجابية في الإنتخابات الرئاسية.

وصول برنامج القومي للإعاقة للتثقيف السياسي ضمن مبادرة "صوتك حقك"

وكان المجلس القومي للإعاقة، قد نظم ورشة عمل تدريبية لمدربي الرائدات الاجتماعيات عبر تقنية zoom، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حول المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024.

تفاصيل الورشة التدريبية المنظمة لتدريب ذوات الإعاقة على مشاركتهن في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وشملت الورشة الحديث عن الحق في المشاركة السياسية في إطار الاتفاقية الدولية والدستور المصري، والقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ، وتناول المحور الثاني منها المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من حيث ( الأهمية ــ دور المجلس ـــ سبل ووسائل الاتاحة ــ الإجراءات التيسيرية ).

وصول برنامج القومي للإعاقة للتثقيف السياسي ضمن مبادرة "صوتك حقك"

وبدورها، أكدت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، على أهمية الورشة التدريبية لمدربي الرائدات الاجتماعيات، حيث سيكونوا خير سفراء في نقل التدريب والمحتوى المعلوماتي إلى أقرانهم وبقية النساء والفتيات ذوات الإعاقة داخل مراكزهم ومحافظاتهم وجمعياتهم

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الورشة تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل عملية انتخابية ميسرة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما المرأة والفتيات ذوات الإعاقة ولتبادل المعلومات الخاصة بهم من خلال الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات.

وصول برنامج القومي للإعاقة للتثقيف السياسي ضمن مبادرة "صوتك حقك"

وسائل جديدة لمساعدة ذوي الإعاقة للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024

في الوقت نفسه، تُبذل الدولة جهودًا ضخمة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي، التي من المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل، وذلك من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.

وصرح مصدر مسؤول بأن هناك عدة وسائل وآليات مساعدة ذوي الإعاقات المختلفة في المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بعضها يطبق للمرة الأولى بمصر، أبرزها توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، وخدمة "فيديو كول" عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الحركية.