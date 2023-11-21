إيمان كريم تلتقي محافظ سوهاج وتطلع على خريطة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الذي استقبلها بمكتبه بديوان عام المحافظة خلال زيارتها للمحافظة في إطار الجولات التفاعلية والتثقيفية والتوعوية التي يقوم بها المجلس خلال هذا الشهر لتنفيذ عدد من البرامج، وكذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به مبادرة "صوتك حقك" لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

من جانبها وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية والتقدير للواء طارق الفقي،، محافظ سوهاج، على الجهود التي تقوم بها المحافظة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الاتاحة لهم ودمجهم وتمكينهم في المجتمع.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، خلال اللقاء على استعداد المجلس لتقديم كافة خبراته الفنية للمحافظة لخدمة قضايا الإعاقة وما تحتاجه المحافظة في هذا الصدد، خاصة في العمل على الشق التوعوي وتغيير صورة المجتمع الذهنية بخصوص النظرة السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، مع اللواء طارق الفقي، خلال اللقاء الإشكاليات التي تتعرض لها المدارس في المحافظة والدمج التعليمي فيها وما تحتاجه البنية التحتية داخلها، ودار الحديث حول إنشاء وحدة للأشخاص ذوي الإعاقة تكون تابعة مباشرة لمكتب المحافظ ويكون عضو الوحدة له الحق فى حضور الاجتماع التنفيذي للمحافظة الذي يعقد بشكل دوري، الامر الذي من شأنه أن تكون الوحدة حلقة الوصل بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمحافظة.

ونوهت المشرف العام على المجلس، إلى الدور المهم والحيوي الذي تقوم به الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في توعيتهم والمساعدة على دمجهم، كذلك تقديم الوعي العام للمجتمع حتي يدركوا قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة وفاعليتهم في الحياة.

في ذات السياق أكد اللواء طارق الفقي، للدكتورة إيمان كريم، أن محافظة سوهاج من أوائل المحافظات التي قامت بتطبيق نسبة الـ 5 % في الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة إعمالا للقانون رقم 10 لسنة 2018 وتعتبر من أولى المحافظات التي قامت بتطبيق كود الإتاحة الهندسي على منشآتها وداخل مؤسساتها، وأن المحافظة تعمل على قدم وساق لمتابعة تطبيق هذا الكود، هذا بجانب حصر الأشخاص ذوى الإعاقة لوضعهم على خريطة الخدمات المقدمة من المحافظة، مشيراً إلى تقديم التوعية الصحية اللازمة بالأمراض الوراثية وخطورة زواج الاقارب والعمل على الاكتشاف المبكر للإعاقة ومرض ضمور العضلات المنتشر فى المحافظة، منوها أن هناك اسرة بها ١٤ حالة ضمور عضلات، وأشار المحافظ إلى أن هناك ١٠ الآف طفل من ذوى الإعاقة تم ادماجهم فى المدارس هذا بجانب اهتمام المحافظة بالتواصل مع منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال الإعاقة والمشاركة معهم في تنفيذ رحلات ترفيهية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.