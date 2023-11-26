كارثة عالمية واختفاء دول.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 ومصير مجهول ينتظر العالم

في الآونة الأخيرة تصدر اسم العرافة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل، وأصبحت حديث العالم العربي، وذلك بعد صدق توقعاتها بما يحدث الآن في فلسطين والمجازر الشنيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أهالي غزة، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تنبأت بالعديد من الأحداث التي حدثت في عام 2023، من وفاة ابن الفنان جورج وسوف وارتفاع أسعار الدولار وزلزال تشيلي والعديد من الأشياء التي حدثت بالفعل، وأصبحت توقعات عبد اللطيف ينتظرها الكثيرون في الوطن العربي.

ليلى عبد اللطيف

كوارث طبيعية تكشفها ليلى عبد اللطيف لعام 2024

كشفت العرافة اللبنانية المصرية، ليلي عبد اللطيف بعض التنبأت التي يمكن حدوثها في عام 2024، وذلك خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

قالت السيدة ليلى عبد اللطيف، إن العالم سيشهد كارثة عالمية تتجه إليها العيون، والعالم سيناشد المؤسسات والمجتمعات لمساعدة هذه الدولة والتي ستتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم، مضيفة أن عام 2024 سيكون بداية الجوع وسوء التغذية في أكثر من دولة في العالم وخاصة آسيا وأفريقيا وأفغانستان وغانا والسودان، وستكون أبواب الهجرة مفتوحة من عدة دول أجنبية حول العالم.

https://www.youtube.com/watch?v=vjndvMamR88

وتابعت ليلى عبد اللطيف حديثها قائلة :" موسم الشتاء القادم سيكون الأخطر على العالم والبشرية، لأنه يتزامن مع موجات برد وثلوج بشكل غير متوقع على بعض الدول العربية والأجنبية وبالتالي سينتج عنه العديد من الوفيات في هذه الدول".

أحداث سياسية تتنبأ بها ليلى عبد اللطيف لعام 2024

توقعت اللبنانية ليلى عبد اللطيف العديد من الأحداث الساسية التي ستحدث في عام 2024، قائلة سنرى هذه الشخصية تظهر على العلن مرة أخرى، ما يثير صدمة كبيرة للوطن العربي، كما أنها مازالت على قيد الحياة، لكنها رفضت الإفصاح عن اسم هذه الشخصية.

https://www.youtube.com/watch?v=-DSvSeo8Ve4

وكشفت ليلى عن مقتل ملياردير بارز ومشهور في العالم في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول بالعالم، كما سيستقيل أحد رؤساء دول العرب على الهواء مباشرًا وسيحدث فوضي بسبب هذا الخبر.

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن فرنسا ستعلن حالة الطوارئ خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف، وأيضًا سيتعرض أحد البنوك المشهورة في العالم إلى فضيحة كبيرة، ما يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة.