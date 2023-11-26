العالم على موعد مع كوارث طبيعية.. ليلى عبد اللطيف تفزع القلوب آخر أيام 2023

ليلى عبد اللطيف، اسم ترتعش له القلوب عند سماعه وهي واحدة من المنجمين المعروفين في الوطن العربي، لمع اسمها في عالم التوقعات ولقبت بـ "سيدة التوقعات"، بعد تنبأتها التي حدثت في الأعوام الماضية، ومازالت تحدث الآن، حيث توقعت الأحدث التي تدور في غزة، و اضطرابات سياسية في فرنسا، ووفاة العديد من الأسماء البارزة، كما توقع حدوث عدد من الكوارث مثل الزلازل التي وقعت ببعض الدول مثل تركيا، وتطور تقنية الذكاء الاصطناعي.

وسرعان ما تصدر اسمها محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وأخذ الرواد يتداولون فيديوهات توقعاتها، وأصبحت حديث العالم العربي في الأونة الأخيرة، وسط تساؤلات كبيرة عن كيفية معرفتها بالأحداث.

ليلى عبد اللطيف تتوقع الأيام المتبقية من عام 2023

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، توقعاتها عن الأيام المتبقية من عام 2023، حيث قالت إن الأوبئة تهدد دول العالم في أواخر العام، وسط مظاهرات حاشدة في معظم الدول التي تتاجر بأرواح الناس، وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب، ويمتنع الأشخاص عن تلقي اللقاح.

وتابعت ليلى عبد اللطيف حديثها، أن العام سيشهد مشهد مؤسف ومروع وبالغ الخطورة وذلك بعد تعرض أحدى المستشفيات إلى إطلاق صواريخ من الجو، مما يؤدي إلى هدم وتدمير هذه المستشفى، وستكون في دولة تعاني من آثار الحرب، ولكنها رفضت الإفصاح عن اسم المستشفي.

https://www.youtube.com/watch?v=YjFS1PxUjrQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elaosboa.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

كما قالت إن هناك قرار أوروبي للمرة الأولى بفرض المزيد من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وسترد إيران بقوة وستكون روسيا والصين في قلب الحدث.

أما عن الكوارث الطبيعية فقد كشفت أن اليابان ستشهد كارثة طبيعية تؤدي إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى، وسيلفت أنظار العالم إلى كوكب المريخ وسنري العالم في حالة قلق.

توقعات ليلى عبد اللطيف للدول العربية لأواخر أيام 2023

أوضحت ليلى عبد اللطيف، أن العديد من الدول العربية ستشهد موجة برد شديدة، تسبب التهابات حادة في الرئة وعدد كبير من الوفيات، كما سيحدث ضرر كبير في المحاصيل الزراعية وستواجه هذه الدول خطر كبير بسبب موجة الطقس الباردة.

وتابعت حديثها :" أحد البنوك العربية الشهيرة سيتعرض لفضحية كبيرة، ما يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة، ويعلنون إفلاسهم، وبعض السجون ستكون خالية من السجناء، وذلك نتيجة حدوث اشتباكات على الطعام والمواد الغذائية .

واختتمت كلامها:" أرى رفع صورة الراحل معمر القذافي وسيف الإسلام في دولة ما وسنراها تنتشر في مناطق نتيجة حدث ما".