ليلى عبداللطيف.. منجمة لفتت أنظار العالم بتوقعاتها وآخرها انقطاع الإنترنت

ليلى عبداللطيف منجمة لبنانية، أثارت توقعاتها المختلفة ضجة كبيرة، خاصة بعد تحقق أغلبها، وآخرها انقطاع الإنترنت.

كما تحدثت ليلى عن توقعاتها للعام الجديد، وتحدثت وكان أغلبها سياسية لمختلف الدول، منها استمرار الحرب الأوكرانية، والسلام في السودان، وغيرها من توقعات.

ناسا تنفي انقطاع الإنترنت

ونفت وكالة "ناسا" وجود أي تهديد حقيقي لشبكة الإنترنت، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وطالبت "ناسا" بعدم تصديق هذه الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، وأنه لا توجد أي تهديدات أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل.

توقعات ليلى عبداللطيف:

عُرفت ليلى بتوقعاتها التي تحقق بعضها بالفعل ما جعلها تحظى بثقة متابعيها حول العالم العربي، ومنها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وذاع صيتها بشكل كبير بعد تحقق توقعات أخرى حدثت بالفعل عام 2022 وهي:

الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

استقالة جونسون كرئيس وزراء المملكة المتحدة في يوليو 2022.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022.

فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2022.

توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024:

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

اضطرابات سياسية في العديد من الدول بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف.

ظهور أمراض جديدة أو متحورة.

اختراعات جديدة، مثل تقنية الذكاء الاصطناعي.

شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة.

بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

توجيه الأنظار على إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

فوز الرئيس السيسي بولاية ثالثة

توقعت ليلي لعام 2024 بكوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، أما بالنسبة لمصر فتنبئت فيها بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.