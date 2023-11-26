الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن العام: ضبط 157 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط (157قطعة سلاح ناري بحوزة 129متهم).

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"الداخلية" خلال مبادرة "كلنا واحد" توزع المساعدات العينية على المرأة المعيلة

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الداخلية توزع مساعدات عينية على المرأة المعيلة


 

وذلك على النحو التالى :

(23) بندقية آلية.

(20) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(110) فرد محلى .

(368) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

(217) قطعة سلاح أبيض .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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