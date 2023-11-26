الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"الداخلية" توزع المساعدات العينية على المرأة المعيلة في مبادرة "كلنا واحد"

الداخلية توزع المساعدات
"الداخلية" توزع المساعدات العينية على المرأة المعيلة

تواصل وزارة الداخلية  إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنساني والإجتماعي وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

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بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وفى إطار مبادرة (كلنا واحد – معك فى كل مكان) .. وزارة الداخلية تقوم بتوزيع المساعدات العينية على السيدات وخاصة المرأة المعيلة).

"الداخلية" توزع المساعدات العينية على المرأة المعيلة 

وبمناسبة حملة الـ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) وفى إطار مبادرة ( كلنا واحد - معك فى كل مكان ) وزارة الداخلية تقوم بتنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن ( القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – السويس) .. ويأتى ذلك تأكيداً على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين. 

"الداخلية" توزع المساعدات العينية على المرأة المعيلة 

  هذا وقد لاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع .

"الداخلية" توزع المساعدات العينية على المرأة المعيلة 

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