طريقة تحضير سموذي الفراولة| يقي من السرطان ويحافظ على صحة قلبك

سموذي الفراولة بحليب جوز الهند من المشروبات المنعشة والشهيه، حيث يتميز بإحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الهامة لصحة جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات، وفوائد حليب جوز الهند السحرية.

سموذي الفراولة مع جوز الهند

طريقة عمل سموذي الفراولة مع جوز الهند

المقادير

- فراولة : 2 كوب (حبات صحيحة)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : كوب

- حليب جوز الهند : كوب

طريقة التحضير

قطعي حبات الفراولة قطع صغيرة، وضعيها بالخلاط مع السكر والثلج، واخفقيها على سرعة متوسطة حتى يتشكل خليط ناعم.

صُبي حليب جوز الهند مع الخلط على سرعة متوسطة حتى يتشكل خليط ناعم وقدميه على الفور.

فوائد تناول حليب جوز الهند

صحي للقلب

يحتوي حليب جوز الهند على حمض اللوريك، المعروف بنشاطه المضاد للبكتيريا والفيروسات، ويقوم هذا الحمض بمنع ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ويزيد مستوى الكوليسترول الجيد بشكل ملحوظ، كما يحتوي على المعادن الضرورية للدورة الدموية وتدفق الدم، مما يحافظ على توازن ضغط الدم، ومرونة الأوعية الدموية، واسترخاء العضلات؛ مما يحافظ على صحة القلب ويقي من النوبات القلبية.

الوقاية من قرحة المعدة

لوحظ أن حليب الجوز هند يساهم في تقليل فرصة الإصابة بالقرحة؛ إذ أنه يحافظ على البطانة المخاطية المبطنة للمعدة، ويقيها من التقرحات.

يقلل الالتهاب

يحتوي حليب جوز الهند على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، يرتبط الالتهاب المزمن بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك التهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في حليب جوز الهند على تقليل الالتهاب والحماية من هذه الحالات.