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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم "وش فى وش".. الأربعاء

فيلم وش فى وش
فيلم "وش فى وش"

يعرض نادى سينما الاوبرا فيلم "وش فى وش"، ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يعقب الفيلم ندوة للمناقشة، تستضيف منتجه احمد فهمى مؤلفه ومخرجه وليد الحلفاوى مع الدكتورة عالية عبد العال استاذ الاجتماع الاعلامى بكلية البنات، ويديرها الناقد مصطفى الكيلانى، وذلك فى السادسة والنصف مساء الأربعاء 29 نوفمبر على المسرح الصغير.

تفاصيل فيلم وش في وش

ويشار إلى أن فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.  

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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