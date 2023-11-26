تعليم قوص تبدأ زراعة القمح بنظام التسطير

بدأت إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد بزراعة محصول القمح بنظام التسطير على المساطب والذى ينفذ على أرض مزرعة مدرسة خزام الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية، بحضور عبدالله القبانى مدير عام تعليم قوص والدكتور عصام عبدالهادى عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادى والمهندس أبوالحسن على سعيد مدير التعليم الفنى والمهندس حسان سليم مدير المدرسة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة.

المشروع يتم تنفيذه ضمن مبادرة تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري بقيادة الدكتور وليد سلام مدير عام المشروع والدكتور طاهر يحيي مدير الإنتاج والدكتور أسامة زكى نائب مدير المشروع والمهندس هشام زكى مسؤول التنسيق بالبرنامج والمدارس الزراعية.

يأتى تنفيذ مشروع زراعة القمح بنظام التسطير ضمن مبادرة تعزيز الأعمال الزراعية بصعيد مصر حيث تم اختيار مدرسة خزام الزراعية لتنفيذه فتم تخصيص فدان استرشادى أشرف عليه المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

من جانبه أشار الدكتور عصام عبدالهادى عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادى إلى أن زراعة القمح بنظام التسطير له فوائد عدة أهمها زيادة إنتاج الفدان من ١٥ إردب ليصل إلى ٢٨ أو ٣٠ إردب مع توفير اليد العاملة لاعتماده على الميكنة الزراعية.

كما وجه مدير عام تعليم قوص الشكر للقيادة السياسية لدعمها الدائم لملف التعليم الفنى بما يخدم على المجتمع المحلى، مؤكدا أن بريق أمل الأيام المقبلة يبشر بأن القادم أفضل في ظل مبادرات التنمية التي تدعمها القيادة السياسية فى كل نواحي الريف المصري.