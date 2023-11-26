وزير الشباب والرياضة يشارك في احتفالية عيد الطفولة

تحت شعار " حلمنا حقنا "

شارك اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاحتفالية الخاصة بعيد الطفولة والتى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية وتنسيقية شباب الأحزاب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنظمة اليونسيف وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الثقافة ووزير التربية والتعليم ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره وامتنانه للجهود التى بذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنظمة اليونسيف فى تنظيم تلك الاحتفالية والتى تأتي تحت شعار " حلمنا حقنا ...صوت الطفل".

كما تقدم صبحي بالتهنئة إلى جميع أبنائنا وبناتنا من النشء بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة والذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام والذي انطلقت اول احتفالية منذ١٩٥٤.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تقليدا عالميا يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية والأهلية والخاصة وتعزيز الترابط بين مختلف المجتمعات لتحقيق أعلى معدل من التمكين الشامل لأطفالنا.

وأردف صبحي أننا بوزارة الشباب والرياضة نجحنا فى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية الطلائع والنشء من خلال تطوير وإنشاء مراكز الشباب والمدن الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، كما طورنا العديد من المدارس والأكاديميات الرياضية للأطفال فى مختلف الألعاب وقمنا بتنظيم الكثير من البطولات والمسابقات الرياضية لهم.

وأكمل وزير الشباب حديثه عملنا على تنمية المهارات الحياتية للنشء من خلال تنظيم وتنفيذ العديد من البرامج ومنها برامج التأهيل والتدريب وبرامج التطوع وبرامج الوعي الصحي كما ركزنا على تنظيم العديد من الفاعليات والبرامج إلى تعزز روح التعاون مثل الأنشطة التطوعية والرحلات والمعسكرات، كما بلغ عدد البرامج والأنشطة للنشء خلال الخمس سنوات الماضية ٢٣٤ برنامج قومي والتى بلغ عدد الأطفال المستفيدين فى تلك البرامج إلى ما يربو من ٦ ملايين طفل.

وقال: "من أهم البرامج التى تم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أولمبياد الطفل المصري والتى يشارك فيها سنويا أكثر من ٣٠٠ ألف طفل من أبنائنا وبناتنا فى مختلف الألعاب الرياضية وفى جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية والذي يعد نموذجا لمحاكاة دورات الألعاب الأولمبية".

وأضاف: "كما لدينا البرنامج القيادى لتمكين الفتاة "ريحانة “ والذي يأتى برعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية”.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بأمنياته لأبنائنا وبناتنا عيد طفولة سعيد مليء بالنجاحات داعيا المولى عز وجل أن يمن على وطننا الحبيب مصر بالأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.