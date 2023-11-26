تاج الدين يكشف إنجازات الدولة في مجال الصحة خلال السنوات الماضية (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إنجازات الدولة في مجال الصحة خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا إن ما تقدمه المنظومة الصحية ما زال مستمرا، ولا يكفيه حديث.

وأضاف خلال كلمته في الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أنه جرى تنفيذ ملايين التدخلات الطبية، التشخيصية والعلاجية والوقائية والعاجلة وجراحات كبيرة ومعقدة في مختلف تخصصات الطبية.

وتابع مستشار الرئيس المصري، أنه في ظل الزيادة السكانية الكبيرة والمتزايدة، واتساع الرقعة العمرانية والمدن الجديدة، ومع التقدم الطبي وتداخله المذهل كل ساعة، في النواحي التشخيصية والعلاجية، استطاعت مصر أن تسيطر على كل الأمراض المزمنة، وبالتالي، فقد أصبح هناك حاجة ملحة وأساسية لتقديم منظومة التأمين الصحي الشامل ليغطي كل المجتمع وكل سكان مصر.

انطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية:

انطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة كافة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.