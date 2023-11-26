الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الصحة: لن يتحقق النجاح بالمنظومة دون استثمار في العنصر البشري (فيديو)

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، العمل على تطوير منظومة الرعاية الأولية في جميع المحافظات، موجهًا والشكر لهيئة الرعاية الصحية على الاستثمار في رأس المال البشري.

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وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته في الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية أن الاستثمار في العنصر البشري  المتحكم في تقديم الخدمات، موضحًا أنه من الممكن أن يكون هناك مستشفى جيدا ومجهزا على أعلى مستوى لكن العاملين داخلها من فنيين وتمريض وأيضا استشاريين وأطباء غير مؤهلين للتعامل مع منظومة التأمين الصحي، وبالتالي لن يتحقق النجاح.

دعم منظمة الصحة العالمية

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لها دور كبير ودعمت كثيرا وزارة الصحة والسكان في كل المجالات، متابعا: 
“من الممكن أن يكون النموذج المصري ملهم فيما بعد لكل الدول التي لديها نفس التحديات التي كانت لدينا وغير قادرة على تخطيها”.

وأعرب عن أمنيته باستقرار الأوضاع في ليبيا من جديد لعودة التعاون معها في قطاعات مختلفة وتحديدا في القطاعات الصحية، موجها الشكر للهيئة العامة للرعاية الصحية وكل الهيئات كالاعتماد والرقابة الصحية إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكل القائمين على العمل في الجهات الذين كانوا السبب وراء هذا الاحتفال في هذا الملتقى.

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