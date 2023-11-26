زيارة إشرافية من لجنة الطعوم بوزارة الصحة بالشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، سامي نور الهدى صابر مراقب أول أوبئة وتطعيمات بلجنة الطعوم بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومسئولة التطعيمات، ومراقب أول المديرية.

تستهدف هذه الزيارة! الإشراف على مكاتب تطعيم المسافرين، ومراجعة أعمال التطعيمات الروتينية للأطفال بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تناول اللقاء مناقشة الوضع الصحي بالمحافظة، وخطة العمل بمكاتب التطعيمات بالإدارات الصحية، كما تم مناقشة خطة وزارة الصحة لتطوير مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها أكثر من ٤٠٠٠ مكتب، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات، وخطة تطوير مركز التطعيم الدولي بالمديرية، ومدى الاحتياجات اللازمة له لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، بما يضمن تطعيم كافة المواطنين الراغبين في التطعيم بالتطعيمات غير الإجبارية للأطفال وتطعيمات الكبار.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان كان قد وجه بداية العام الحالي بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة مكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن وضع خطط تطوير أداء للعاملين بتلك المكاتب، مشددًا على البدء في المحافظات الكبرى التي تضم العدد الأكبر من مكاتب الصحة، بما يضمن التسهيل على المواطنين في تلقي الخدمات اللازمة لهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين من كبار السن والمرضى وغير القادرين على الحركة، لتقديم كافة الخدمات المتاحة من خلال مكاتب الصحة.