أنشطة لطلبة المدارس واحتفالات بعيد الطفولة ضمن فعاليات قصور الثقافة بالقليوبية

استمرارا للفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الطفولة، قدم فرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الفعاليات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

ونظم بيت ثقافة سنديون يوما ثقافيا لطلاب مدرسة الشهيد محمد حسين، بدأت فعالياته بالتعريف بالأنشطة التي تقدمها قصور الثقافة، ثم تناول محمد بكر في محاضرة توعوية بعنوان "أضرار التدخين" الآثار السلبية لتلك العادة السيئة على حياة الشخص ومن حوله في سواء محيط الأسرة أو المجتمع الخارجي. تلى ذلك مسابقة في المعلومات العامة إشراف عبير يحيى.

واستقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية طلاب مدرسة عمر مكرم الابتدائية المشتركة، للتعرف على أنشطة القصر في زيارة تفقدية، أقيم على هامشها ورشة حكي، وورشة رسم حر.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والذي تضمن أيضا عرض مسرح عرائس ببيت ثقافة القلج بعنوان "كان في مكان" تأليف حسام عبد العزيز، أشعار محمود الحلواني، موسيقى وألحان سيد العطار، إخراج إذاعي ناصر عبد التواب، إخراج مسرحي هاني عبد العظيم.

واستكمالا للفعاليات التي قدمها الفرع برئاسة ياسر فريد، أقيمت ببيت ثقافة قها ورشة حكي لطلاب مدرسة الشهيد أسامة نصار، تضمنت مناقشة كتاب "أسرار البحار" تأليف دينس ساندرسون. ونفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة لتعليم فن الأركت تدريب الفنان حامد شاكر، كما قدمت فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة بنها باقة متميزة من الأغاني والأناشيد الدينية بقيادة المايسترو حسن إبراهيم.