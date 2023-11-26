الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصليب الأحمر: المسار السياسي المخرج الوحيد للوضع الإنساني المتفاقم في غزة

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

 

أكد المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدني فابريزيو كاربوني، أن المخرج الوحيد للوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة هو المسار السياسي.. موضحا أن الاستجابة الإنسانية ليست الحل.

txt

دبلوماسي سابق يكشف انتهاكات الاحتلال لاتفاق الهدنة في غزة (فيديو)

txt

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 7 فلسطينيين عادوا لتفقد منازلهم وممتلكاتهم شمال قطاع غزة

وحذر كاربوني ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.. مشددا على الحاجة إلى المزيد من المواد الإغاثية.

وقال كاربوني إنه "لم تتسن الفرصة بعد لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في شمال قطاع غزة، وبالتالي نحن قلقون لأن أهالي غزة في حاجة ماسة إلى هذه المساعدات".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن وصول 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

مواد متعلقة

دبلوماسي سابق يكشف انتهاكات الاحتلال لاتفاق الهدنة في غزة (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 7 فلسطينيين عادوا لتفقد منازلهم وممتلكاتهم شمال قطاع غزة

سفير مصر برومانيا يبحث مع رئيس الحكومة الرومانية الأوضاع في غزة

سيارات الإسعاف المصرية تتحرك نحو غزة لاستلام 13 إسرائيليا

أونروا تطلق نداء عاجلا بشأن الوضع المأساوي في غزة
الجريدة الورقية